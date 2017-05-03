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https://sport.mail.ru/news/boxing/29624587/
3 мая 2017, 9:47 | Бокс | Sports.kz

Головкин сохранил лидерство в рейтинге своей категории по версии ESPN

Сайт телеканала ESPN опубликовал обновленные рейтинги боксеров во всех весовых категориях, сообщает Sports.kz.

Первое место в среднем дивизионе продолжает удерживать казахстанец Геннадий Головкин (37−0). Вторую строчку занимает американец Дэниэл Джейкобс (32−2), на третью позицию поднялся канадский боксер Давид Лемье (37−3).

«Объединенный чемпион мира Головкин (как и большинство фанатов бокса) надеялся, что Сауль Альварес выйдет с ним на ринг в 2016-м, когда их бой был обязательной титульной защитой. Но Альварес сбежал, оставив свой пояс и сказав, что он может встретиться с GGG этой осенью. Обладатель титула WBO Билли Джо Сондерс также грубо уклонился от поединка с Головкиным после того, как вызвал его. То же самое касается и другого “контендера” Криса Юбэнка-младшего. Так как лучшие средневесы избегали его, GGG взял в соперники полусредневеса Келла Брука и в буквальном смысле сломал ему лицо в прошлом сентябре. 18 марта Геннадий вернулся к своей обязательной защите в бою против владельца второстепенного титула Дэниэла Джейкобса на НВО PPV и устроил отличный поединок. Головкин в 18-й раз отстоял свой чемпионский титул, но сделал это близким решением судей, прервав свою серию в 23 нокаута кряду», — написано в материале.

Остальные позиции в ТОП-10 выглядят следующим образом:
4. Билли Джо Сондерс (24−0)
5. Энди Ли (35−3−1)
6. Крис Юбэнк-младший (24−1)
7. Автандил Хурцидзе (33−2−2)
8. Хассан Н’Дам (35−2)
9. Мацей Сулецки (24−0)
10. Сергей Деревянченко (10−0).

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