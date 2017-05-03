Головкин сохранил лидерство в рейтинге своей категории по версии ESPN
Сайт телеканала ESPN опубликовал обновленные рейтинги боксеров во всех весовых категориях, сообщает Sports.kz.
Первое место в среднем дивизионе продолжает удерживать казахстанец Геннадий Головкин (37−0). Вторую строчку занимает американец Дэниэл Джейкобс (32−2), на третью позицию поднялся канадский боксер Давид Лемье (37−3).
«Объединенный чемпион мира Головкин (как и большинство фанатов бокса) надеялся, что Сауль Альварес выйдет с ним на ринг в 2016-м, когда их бой был обязательной титульной защитой. Но Альварес сбежал, оставив свой пояс и сказав, что он может встретиться с GGG этой осенью. Обладатель титула WBO Билли Джо Сондерс также грубо уклонился от поединка с Головкиным после того, как вызвал его. То же самое касается и другого “контендера” Криса
Остальные позиции в ТОП-10 выглядят следующим образом:
4. Билли Джо Сондерс (24−0)
5. Энди Ли (35−3−1)
6. Крис
7. Автандил Хурцидзе (33−2−2)
8. Хассан Н’Дам (35−2)
9. Мацей Сулецки (24−0)
10. Сергей Деревянченко (10−0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter