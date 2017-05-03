Сауль Альварес: С Головкиным буду биться за все его титулы, кроме WBC
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) дал четко понять, что до сих обижен на Всемирный боксерский совет (WBC)
из-за разногласий по поводу боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.
«WBC пытался выставить меня неблагодарным за то, что они для меня сделали, но это далеко от истины. Я благодарен, поэтому у меня с самого начала та же команда. Я очень благодарен за свою команду.
Когда я освободил титул и отдал его Головкину, у меня было много дел. И когда они установили мне дедлайн в 15 дней для разрешения ситуации по бою, мы были на суде в Майами. Говорят, что я испугался Головкина или
Если поединок с Головкиным состоится, то он пройдет без WBC. За все другие его титулы, но не за этот. Почему?
Ранее «Канело» также отказался от «праздничного» пояса, который WBC создал специально для его поединка против соотечественника Хулио Сезара
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