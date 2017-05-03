Сауль Альварес: С Головкиным буду биться за все его титулы, кроме WBC

«WBC пытался выставить меня неблагодарным за то, что они для меня сделали, но это далеко от истины. Я благодарен, поэтому у меня с самого начала та же команда. Я очень благодарен за свою команду.

Когда я освободил титул и отдал его Головкину, у меня было много дел. И когда они установили мне дедлайн в 15 дней для разрешения ситуации по бою, мы были на суде в Майами. Говорят, что я испугался Головкина или что-то там еще. Но я никого не боюсь.

Если поединок с Головкиным состоится, то он пройдет без WBC. За все другие его титулы, но не за этот. Почему? Из-за того, как они относились ко мне. Почему они предъявляли мне все эти требования, хотя знали, что в то время я был занят судебным делом?" — приводит слова Альвареса BoxingScene.com.