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https://sport.mail.ru/news/boxing/29624430/
3 мая 2017, 9:45 | Бокс | Vesti.kz

Сауль Альварес: С Головкиным буду биться за все его титулы, кроме WBC

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) дал четко понять, что до сих обижен на Всемирный боксерский совет (WBC) из-за разногласий по поводу боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.

«WBC пытался выставить меня неблагодарным за то, что они для меня сделали, но это далеко от истины. Я благодарен, поэтому у меня с самого начала та же команда. Я очень благодарен за свою команду.

Когда я освободил титул и отдал его Головкину, у меня было много дел. И когда они установили мне дедлайн в 15 дней для разрешения ситуации по бою, мы были на суде в Майами. Говорят, что я испугался Головкина или что-то там еще. Но я никого не боюсь.

Если поединок с Головкиным состоится, то он пройдет без WBC. За все другие его титулы, но не за этот. Почему? Из-за того, как они относились ко мне. Почему они предъявляли мне все эти требования, хотя знали, что в то время я был занят судебным делом?" — приводит слова Альвареса BoxingScene.com.

Ранее «Канело» также отказался от «праздничного» пояса, который WBC создал специально для его поединка против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), который пройдет 6 мая в Лас-Вегасе. По его словам, на это решение повлияли разногласия с WBC из-за защиты титула с Головкиным.
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