Как «Уэмбли» готовили к бою Кличко — Джошуа
29 апреля на стадионе «Уэмбли» состоялся бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко, в котором британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.
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Арену к проведению этого поединка начали готовить утром 27 апреля. Разобрали временные трибуны стадиона в Лондоне еще быстрее — уже 30 апреля на газоне «Уэмбли» не осталось ни следа от боксерской дуэли.
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