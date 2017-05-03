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3 мая 2017, 9:42 | Бокс | Спорт-Экспресс

Как «Уэмбли» готовили к бою Кличко — Джошуа

29 апреля на стадионе «Уэмбли» состоялся бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко, в котором британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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Арену к проведению этого поединка начали готовить утром 27 апреля. Разобрали временные трибуны стадиона в Лондоне еще быстрее — уже 30 апреля на газоне «Уэмбли» не осталось ни следа от боксерской дуэли.
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