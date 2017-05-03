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Арену к проведению этого поединка начали готовить утром 27 апреля. Разобрали временные трибуны стадиона в Лондоне еще быстрее — уже 30 апреля на газоне «Уэмбли» не осталось ни следа от боксерской дуэли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What a fight, what a night, what an operation! See <a href="https://twitter.com/anthonyfjoshua">@anthonyfjoshua</a> v <a href="https://twitter.com/Klitschko">@Klitschko</a> in just 60secs with our <a href="https://twitter.com/hashtag/Wembley?src=hash">#Wembley</a> timelapse! <a href="https://twitter.com/hashtag/JoshuaKlitschko?src=hash">#JoshuaKlitschko</a> <a href="https://t.co/4tixDLdQV7">pic.twitter.com/4tixDLdQV7</a></p>— Wembley Stadium (@wembleystadium) <a href="https://twitter.com/wembleystadium/status/859471691415781376">2 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>