Альварес назвал Чавеса-младшего позором Мексики

«Я не могу уважать его в спорте. Потому что, на мой взгляд, он не сделал ничего. Он позорит свою страну тем, что делает со своей карьерой. Он сделал много таких вещей, которым не место в спорте. Так что я не могу уважать таких спортсменов, как он, и это правда. Он никогда не был достойным представителем Мексики», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Чавес-младший, в свою очередь, затравил «Канело» за выбор соперников и уклонение от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), которому тот в мае 2016 года без боя отдал полноценный пояс чемпиона WBC в среднем весе.