Альварес назвал Чавеса-младшего позором Мексики
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) во время передачи Face Off на телеканале НВО нелестно отозвался о своем будущем сопернике и соотечественнике Хулио Сезаре
Чавесе-младшем (50−2−1, 32 КО).
«Я не могу уважать его в спорте. Потому что, на мой взгляд, он не сделал ничего. Он позорит свою страну тем, что делает со своей карьерой. Он сделал много таких вещей, которым не место в спорте. Так что я не могу уважать таких спортсменов, как он, и это правда. Он никогда не был достойным представителем Мексики», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Бой между Альваресом и
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