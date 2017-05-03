Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29624177/
3 мая 2017, 9:48 | Бокс | Vesti.kz

Альварес назвал Чавеса-младшего позором Мексики

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) во время передачи Face Off на телеканале НВО нелестно отозвался о своем будущем сопернике и соотечественнике Хулио Сезаре Чавесе-младшем (50−2−1, 32 КО).

«Я не могу уважать его в спорте. Потому что, на мой взгляд, он не сделал ничего. Он позорит свою страну тем, что делает со своей карьерой. Он сделал много таких вещей, которым не место в спорте. Так что я не могу уважать таких спортсменов, как он, и это правда. Он никогда не был достойным представителем Мексики», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Чавес-младший, в свою очередь, затравил «Канело» за выбор соперников и уклонение от боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), которому тот в мае 2016 года без боя отдал полноценный пояс чемпиона WBC в среднем весе.

Бой между Альваресом и Чавесом-младшим состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта. На кону будет специальный пояс WBC, от которого «Канело» уже отказался.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
3 мая

Кайрат Ералиев рассказал, как с травмой выходил в полуфинал ЧА по боксу

Ералиев первым из казахстанцев вышел в полуфинал ЧА-2017 и завоевал лицензию на ЧМ в Германию

Омари Тетрадзе может покинуть "Тобол"