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https://sport.mail.ru/news/boxing/29623184/
3 мая 2017, 1:04 | Бокс | Чемпионат.com

Виталий Кличко: Владимир был лучше Джошуа

Почётный и «вечный» чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко, дал очередной комментарий относительно недавнего боя между Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) и Энтони Джошуа (19−0, 19 КО), в котором британец победил украинца техническим нокаутом.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Я очень горжусь своим братом. Это был его лучший бой, к сожалению, результат оказался другим. Он не стар даже в 41. Владимир был быстр на ногах, он был великолепен. Я даже считаю, что он был лучше Джошуа, который моложе на 14 лет.

Неважно, что решит делать Владимир дальше в плане спортивной карьеры. Я поддержу любое его решение, — приводит слова Виталия Кличко Bild.

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