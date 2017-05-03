Виталий Кличко: Владимир был лучше Джошуа

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«Я очень горжусь своим братом. Это был его лучший бой, к сожалению, результат оказался другим. Он не стар даже в 41. Владимир был быстр на ногах, он был великолепен. Я даже считаю, что он был лучше Джошуа, который моложе на 14 лет.

Неважно, что решит делать Владимир дальше в плане спортивной карьеры. Я поддержу любое его решение, — приводит слова Виталия Кличко Bild.