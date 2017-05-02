Все казахстанские боксеры вышли в четвертьфинал чемпионата Азии-2017

Без поединков благоадря своему высокому рейтингу вышел в одну четвёртую Василий Левит. Накануне провели бои Кайрат Ералиев, Бекдаулет Ибрагимов, Ержан Жомарт и Аманкул Абильхан. Во второй соревновательный день в борьбу включились ещё пять наших боксёров. Адилет Курметов одержал победу над малайзицем, впереди у него — сильный соперник из Монголии, чемпион Азии Отдонгалай Доржнямбуу. Курметов настроен очень решительно и намерен взять золото.



Ерик Альжанов сделал небольшую сенсацию, одержав верх над вторым в рейтинге Еркином Адильбек уулу из Киргизии. «Это мой первый бой в новой весовой категории, поэтому было сложно. Было огромное желание показать себя. Действовал так, как сказали мне тренеры и выиграл», — сказал Альжанов после боя.



Азамат Исакулов перед поединком с Танесом Онгджунтой изучил видео с боями тайца, просчитал его тактику и считает это ключевым моментом своего успеха.



Аблайхан Жусупов выиграл одну восьмую у японца Хирояки Кинджо, ко второму раунду приноровившись к боксёру-левше. Жирную точку соревновательного дня поставил супертяж Камшибек Конкабаев, который в третьем раунде одержал досрочную победу над монгольским боксёром Ерболатом Толеком.



Выйдя в четвертьфинал вся наша команда значительно повысила свои шансы на путёвки в Гамбург. На чемпионат мира в Германии в конце августа отправятся по шесть лучших азиатских боксёров в каждой весовой категории.