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https://sport.mail.ru/news/boxing/29621645/
2 мая 2017, 23:07 | Бокс | Vesti.kz

Обозреватель ESPN нашел сходство между Головкиным и Джошуа

Британец нокаутировал Владимира Кличко.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

Обозреватель ESPN Ник Паркинсон сравнил британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

«Как обладатель титулов в среднем весе Геннадий Головкин, Энтони Джошуа гарантирует волнение. Он остановил 19 противников в профи-боксе с непревзойденной жесткостью.

Но привлекательность Джошуа не только в его нокаутирующей силе. Его харизма помогает завоевывать внимание зрителей.

К Джошуа также зарождается интерес во всем мире. Его бой с Кличко был показан в 140 странах, — написал обозреватель.

Напомним, 29 апреля Джошуа в Лондоне нокаутировал украинца Владимира Кличко (64−5, 53 KO). Эта победа помогла британцу защитить титул чемпиона мира по версии IBF и завоевать титулы WBA и IBO.

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