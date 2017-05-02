Казахстанский боксер Исакулов выиграл стартовый бой на чемпионате Азии-2017
Казахстанский боксер Азамат Исакулов (до 52 килограммов) выиграл свой стартовый поединок на чемпионате Азии-2017 и вышел в ¼ финала турнира, проходящего в Ташкенте, передает корреспондент Vesti.kz.
В бою предварительной стадии состязания казахстанец встретился с Танесом Онгжунта из Таиланда. Соперник сумел в стартовом раунде создать себе небольшое преимущество. Во втором раунде Исакулов перехватил инициативу, и довел поединок до победы.
До Исакулова путевкой в четвертьфинал турнира себя обеспечили семь казахстанских боксеров: Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Адилет Курметов (до 60 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов), Ерик Альжанов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма).
Напомним, квалификационный чемпионат Азии по боксу проходит в Ташкенте, и является отборочным к первенству мира в Германию.
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