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3 мая 2017, 1:17 | Бокс | УНИАН

Владимир Кличко: Привет всем, я вернусь

Украинский боксер Владимир Кличко намекнул на продолжение своей карьеры.

Украинский боксер Владимир <span class=error>Кличко</span> намекнул на продолжение своей карьеры. Увеличить
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Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира, разместил фотографию на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир сопроводил фото следующим текстом: «Покидаю Лондон с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже я заслужил уважение. Привет всем, я вернусь!».

Таким образом, Владимир Кличко, возможно, дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.

Напомним, что в контракте боя Кличко — Джошуа было прописано условие о матче-реванше, однако украинский боксер пока не делал официального заявления о своем будущем.

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