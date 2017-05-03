Владимир Кличко: Привет всем, я вернусь
Украинский боксер Владимир Кличко намекнул на продолжение своей карьеры.
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Владимир Кличко, уступивший техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира, разместил фотографию на своей странице в социальной сети Facebook.
Владимир сопроводил фото следующим текстом: «Покидаю Лондон с чувством, что в субботу вечером выиграли все. Выиграл спорт, болельщики, и даже я заслужил уважение. Привет всем, я вернусь!».
Таким образом, Владимир Кличко, возможно, дал понять, что не собирается завершать боксерскую карьеру.
Напомним, что в контракте боя Кличко — Джошуа было прописано условие о
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