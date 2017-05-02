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2 мая 2017, 15:36 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Альжанов победил второго сеяного ЧА-2017 и вышел в четвертьфинал

Казахстанский боксер Ерик Альжанов вышел в четвертьфинал чемпионата Азии по боксу в Ташкенте, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца был второй сеяный турнира — Эркин Абдылбек Уулу из Кыргызстана. Фаворит был чуть выше ростом Альжанова, но за счет скорости и постоянного движения Ерик не раз доставал Эркина. В итоге казахстанец победил по очкам.

В ¼ финала соперником казахстанца станет пакистанец Али Авайс Хан. На предварительной стадии оппонент Альжанова победил Мохаммада Алязоури из Иордании.

Напомним, шесть казахстанских боксеров до Ерика Альжанова выходили на ринг, и все они пробились в ¼ финала турнира. Последним стал Адилет Курметов (до 60 килограммов) — по словам боксера, он хочет домой уехать с золотой медалью.

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