Казахстанский боксер Альжанов победил второго сеяного ЧА-2017 и вышел в четвертьфинал

Соперником казахстанца был второй сеяный турнира — Эркин Абдылбек Уулу из Кыргызстана. Фаворит был чуть выше ростом Альжанова, но за счет скорости и постоянного движения Ерик не раз доставал Эркина. В итоге казахстанец победил по очкам.

В ¼ финала соперником казахстанца станет пакистанец Али Авайс Хан. На предварительной стадии оппонент Альжанова победил Мохаммада Алязоури из Иордании.

Напомним, шесть казахстанских боксеров до Ерика Альжанова выходили на ринг, и все они пробились в ¼ финала турнира. Последним стал Адилет Курметов (до 60 килограммов) — по словам боксера, он хочет домой уехать с золотой медалью.