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2 мая 2017, 14:01 | Бокс | Lenta.Ru

Глава UFC назвал Джошуа спасителем бокса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал британца Энтони Джошуа, победившего украинца Владимира Кличко, спасителем бокса. Свое мнение он высказал в Instagram.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт назвал британца <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> победившего Владимира <span class=error>Кличко</span> спасителем бокса. Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в тяжелом весе. Теперь он появился — это <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Поздравляю чемпион! — написал он в Instagram. Увеличить
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© AP 2017

«Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в тяжелом весе. Теперь он появился — это Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион!» — написал Уайт.

Глава UFC неоднократно критиковал Кличко-младшего, называя его стиль «позором бокса». В 2013 году Уайт высказал мнение, что украинец не хочет драться, а только висит на сопернике.

29 апреля в Лондоне Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).
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Трансляция боя Джошуа — Кличко установила рекорд телеканала Showtime

Средняя телевизионная аудитория титульного поединка в супертяжелом весе между британцем Энтои Джошуа (19−0, 19 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) на телеканале Showtime, транслировавшем бой в США, составила 659 000 зрителей, сообщает vringe.com.
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