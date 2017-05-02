Глава UFC назвал Джошуа спасителем бокса
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал британца Энтони Джошуа, победившего украинца Владимира Кличко, спасителем бокса. Свое мнение он высказал в Instagram.
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© AP 2017
«Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в тяжелом весе. Теперь он появился — это Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион!» — написал Уайт.
Глава UFC неоднократно критиковал
29 апреля в Лондоне Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).
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