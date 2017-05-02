Трансляция боя Джошуа — Кличко установила рекорд телеканала Showtime
Средняя телевизионная аудитория титульного поединка в супертяжелом весе между британцем Энтои Джошуа (19−0, 19 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) на телеканале Showtime, транслировавшем бой в США, составила 659 000 зрителей, сообщает vringe.com.
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© AP 2017
Это рекордный показатель в истории телеканала для прямых боксерских трансляций, начавшихся днем. Пиковые показатели должны стать известны немного позже.
29 апреля Джошуа в Лондоне нокаутировал украинца Владимира Кличко (64−5, 53 KO). Эта победа помогла британцу защитить титул чемпиона мира по версии IBF и завоевать титулы WBA и IBO.
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