Трансляция боя Джошуа - Кличко установила рекорд телеканала Showtime

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Это рекордный показатель в истории телеканала для прямых боксерских трансляций, начавшихся днем. Пиковые показатели должны стать известны немного позже.

29 апреля Джошуа в Лондоне нокаутировал украинца Владимира Кличко (64−5, 53 KO). Эта победа помогла британцу защитить титул чемпиона мира по версии IBF и завоевать титулы WBA и IBO.