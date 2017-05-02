Соперник Алояна по дебютному бою вновь сменился, им будет кениец Отьено

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Ранее сообщалось, что соперником Алояна в дебютном бою на профессиональном ринге станет Кардоса. До этого россиянин должен был провести поединок 29 апреля с доминиканцем Норберто Хименесом, но бой был отменен.

«Соперником Алояна станет Отьено. Бой пройдет за континентальный титул WBA (Всемирной боксерской асссоциации). Все шоу будет в рамках программы развития бокса в регионах Федерации бокса России», — сказал собеседник агентства.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая будет рассмотрена 9 мая.

В активе Отьено 31 победа (13 нокаутом) и 11 поражений.