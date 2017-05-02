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https://sport.mail.ru/news/boxing/29614042/
2 мая 2017, 10:53 | Бокс | Sports.kz

Курметов отправил в нокдаун соперника на чемпионате Азии-2017

В третий день чемпионата Азии в Ташкенте свой первый бой провел казахстанец Адилет Курметов (60 кг), чемпион страны-2016.

Соперник — Алназирул Отман из Малайзии довольно активно начал поединок. Курметову пришлось защищаться, а когда закрывался Отман, искал ключ к его голове. Адилет действовал предельно осторожно, понимая, что малайзиец может в любой момент достать его. Во втором раунде казахстанцу удалось провести точный удар, отправив соперника в нокдаун.

Увидев слабые стороны Отмана, Курметов уверенней стал чувствовать себя на ринге. Как итог, боксер из Малайзии подустал и редко атаковал. Проснулся он лишь в третьем раунде, но было уже поздно — победа Адилета Курметова и выход в четвертьфинал.

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