Курметов отправил в нокдаун соперника на чемпионате Азии-2017

Соперник — Алназирул Отман из Малайзии довольно активно начал поединок. Курметову пришлось защищаться, а когда закрывался Отман, искал ключ к его голове. Адилет действовал предельно осторожно, понимая, что малайзиец может в любой момент достать его. Во втором раунде казахстанцу удалось провести точный удар, отправив соперника в нокдаун.



Увидев слабые стороны Отмана, Курметов уверенней стал чувствовать себя на ринге. Как итог, боксер из Малайзии подустал и редко атаковал. Проснулся он лишь в третьем раунде, но было уже поздно — победа Адилета Курметова и выход в четвертьфинал.