Сергей Деревянченко и Туреано Джонсон выявят претендента на пояс IBF Геннадия Головкина
Международная боксерская федерация (IBF) назначила
бой-элиминатор между багамским боксером Туреано Джонсоном и украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает boxingscene.com.
Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанский боксер Геннадий Головкин.
Джонсон должен дать ответ до пятницы. Если он согласится драться с Деревянченко, сторонам будет дано время на переговоры. Если же от багамца поступит отказ, он будет исключен из рейтинга IBF.
Напомним, Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.
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