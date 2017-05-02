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https://sport.mail.ru/news/boxing/29612498/
2 мая 2017, 9:05 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Деревянченко и Туреано Джонсон выявят претендента на пояс IBF Геннадия Головкина

Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой-элиминатор между багамским боксером Туреано Джонсоном и украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает boxingscene.com.

Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанский боксер Геннадий Головкин.

Джонсон должен дать ответ до пятницы. Если он согласится драться с Деревянченко, сторонам будет дано время на переговоры. Если же от багамца поступит отказ, он будет исключен из рейтинга IBF.

Напомним, Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.

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