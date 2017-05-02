Сергей Деревянченко и Туреано Джонсон выявят претендента на пояс IBF Геннадия Головкина

Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанский боксер Геннадий Головкин.

Джонсон должен дать ответ до пятницы. Если он согласится драться с Деревянченко, сторонам будет дано время на переговоры. Если же от багамца поступит отказ, он будет исключен из рейтинга IBF.

Напомним, Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса.