Сергей Ковалев сделал прогноз на бой Геннадия Головкина с «Канело»
Российский боксер Сергей Ковалев поделился своим мнением по поводу потенциального боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
«Этот бой просто маринуется. И так еще будет год или два. Мы все хотим, чтобы это произошло сейчас. Но вспомните бой Пакьяо — Мейвезер. Восемь лет, восемь! Но я думаю, максимум два года, и этот поединок состоится. Кто выиграет? Я не знаю. 50 на 50», — цитирует Ковалева FightHub TV.
Напомним, 6 мая в
Ранее Альварес объявил, что после этого поединка он перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Ожидается, что боксеры встретятся в сентябре.
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