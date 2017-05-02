Сергей Ковалев сделал прогноз на бой Геннадия Головкина с «Канело»

«Этот бой просто маринуется. И так еще будет год или два. Мы все хотим, чтобы это произошло сейчас. Но вспомните бой Пакьяо — Мейвезер. Восемь лет, восемь! Но я думаю, максимум два года, и этот поединок состоится. Кто выиграет? Я не знаю. 50 на 50», — цитирует Ковалева FightHub TV.

Напомним, 6 мая в Лас-Вегасе «Канело» предстоит провести бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта, а на кону будет стоять специальный пояс WBC.

Ранее Альварес объявил, что после этого поединка он перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Ожидается, что боксеры встретятся в сентябре.