Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29612010/
2 мая 2017, 9:11 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Ковалев сделал прогноз на бой Геннадия Головкина с «Канело»

Российский боксер Сергей Ковалев поделился своим мнением по поводу потенциального боя казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Этот бой просто маринуется. И так еще будет год или два. Мы все хотим, чтобы это произошло сейчас. Но вспомните бой Пакьяо — Мейвезер. Восемь лет, восемь! Но я думаю, максимум два года, и этот поединок состоится. Кто выиграет? Я не знаю. 50 на 50», — цитирует Ковалева FightHub TV.

Напомним, 6 мая в Лас-Вегасе «Канело» предстоит провести бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта, а на кону будет стоять специальный пояс WBC.

Ранее Альварес объявил, что после этого поединка он перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Ожидается, что боксеры встретятся в сентябре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
2 мая

"Кайрат" выиграет у "Астаны". Футболисты понимают - это шанс сократить отставание от первого места - эксперт

KazSport покажет в прямом эфире бои казахстанских боксеров на чемпионате Азии в Ташкенте

Прямая трансляция матча "Астана" - "Кайрат" и других игр десятого тура КПЛ