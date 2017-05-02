Почему Головкин может зря дожидаться боя с Канело

«В прошлом году Головкин потратил много времени, пытаясь получить бой с Альваресом, но это до сих пор не сработало. Возможно, постоянное упоминание имени GGG помогло Golden Boy подогревать интерес к поединкам Канело против Лиама Смита, Джеймса Киркланда и Амира Хана. Но в конце концов Головкину и его промоутерам из К2 нужно будет двигаться дальше. 35-летний Головкин уже не так молод, чтобы посвящать годы своей карьеры попыткам заполучить неуловимый бой с Альваресом.

Фанаты бокса мечтают увидеть, как Геннадий столкнется с победителем противостояния Альвареса и Чавеса-младшего. Однако, рядовые болельщики могут не знать, что для этого требуется желание Golden Boy и самого Канело. Если они по-настоящему не хотят драться, то все переговоры Тома Леффлера с представителями Альвареса не имеют значения.

Что ставит бой Канело и Головкина под сомнение, это решение Golden Boy включить в число участников андеркарда вечера бокса 6 мая Давида Лемье. Ранее Оскар Де Ла Хойя открыто говорил, что Лемье является для Канело вариантом на сентябрь, также как и реванш с Чавесом. Оскар отмечал, что мексиканцы могут провести рематч, если Канело проиграет или их первый поединок принесет хорошие цифры PPV. В таком случае они могут воспользоваться преимуществом и поскорее устроить второй бой. Кроме того, Канело планирует вернуться на ринг в декабре, однако здесь для него приоритетным вариантом будет являться Мигель Котто, который намерен в конце текущего года завершить карьеру.