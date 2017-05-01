Уайт: Бокс умирал в ожидании Джошуа

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«Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в супертяжёлом весе. Теперь у них есть Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион», — написал Уайт в своём «инстаграме».

29 апреля Джошуа победил бывшего чемпиона мира Владимира Кличко техническим нокаутом, перед этим сам побывав в нокдауне. Эта победа добавила к поясу IBF, которым он уже владел, титул по версии WBA.