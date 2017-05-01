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https://sport.mail.ru/news/boxing/29610572/
1 мая 2017, 23:59 | Бокс | Чемпионат.com

Уайт: Бокс умирал в ожидании Джошуа

Глава UFC Дэна Уайт считает, что чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа может выступить спасителем своего дивизиона.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в супертяжёлом весе. Теперь у них есть Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион», — написал Уайт в своём «инстаграме».

29 апреля Джошуа победил бывшего чемпиона мира Владимира Кличко техническим нокаутом, перед этим сам побывав в нокдауне. Эта победа добавила к поясу IBF, которым он уже владел, титул по версии WBA.
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