Самый дешевый билет на вечер бокса с участием Журавского и Ешенова стоит 14 000 тенге
12 мая в развлекательном центре «O2 Guildhall» в Саутгемптоне (Великобритания) состоится боксерское шоу, в котором примут участие казахстанцы Александр Журавский (13−2, 11 КО) и Ернар Ешенов (5−0, 4 КО), сообщает Sports.kz.
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Как стало известно ранее, соперником Журавского будет голландец Стефен Данио (11−0−3, 6 КО) — на кону этого поединка будет стоять вакантный пояс WBO European в полусреднем весе. Ешенов же оспорит пояс WBC Youth Silver в первом среднем весе с шотландцем Майклом Макгурком (8−0, 2 КО).
По данным Ticketmaster.co.uk, самый дешевый билет на этот вечер бокса обойдется болельщику в 34,35 фунта стерлингов (14 015 тенге), самый дорогой — в 67,20 фунта (27 418 тенге).
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