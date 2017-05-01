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https://sport.mail.ru/news/boxing/29610567/
1 мая 2017, 23:58 | Бокс | Sports.kz

Самый дешевый билет на вечер бокса с участием Журавского и Ешенова стоит 14 000 тенге

12 мая в развлекательном центре «O2 Guildhall» в Саутгемптоне (Великобритания) состоится боксерское шоу, в котором примут участие казахстанцы Александр Журавский (13−2, 11 КО) и Ернар Ешенов (5−0, 4 КО), сообщает Sports.kz.

12 мая в развлекательном центре O2 Guildhall в Саутгемптоне (Великобритания) состоится боксерское шоу в котором примут участие <span class=error>казахстанцы</span> Александр <span class=error>Журавский</span> (13−2 11 КО) и <span class=error>Ернар</span> <span class=error>Ешенов</span> (5−0 4 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Как стало известно ранее, соперником Журавского будет голландец Стефен Данио (11−0−3, 6 КО) — на кону этого поединка будет стоять вакантный пояс WBO European в полусреднем весе. Ешенов же оспорит пояс WBC Youth Silver в первом среднем весе с шотландцем Майклом Макгурком (8−0, 2 КО).

По данным Ticketmaster.co.uk, самый дешевый билет на этот вечер бокса обойдется болельщику в 34,35 фунта стерлингов (14 015 тенге), самый дорогой — в 67,20 фунта (27 418 тенге).

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