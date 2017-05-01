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https://sport.mail.ru/news/boxing/29610368/
1 мая 2017, 23:48 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин может сделать суперзвезду из Альвареса

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз в очередной раз затронул тему политики промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканского боксера Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз в очередной раз затронул тему политики промоутерской компании Golden Boy Promotions представляющей интересы мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Если бы Golden Boy рискнули “Канело” за последние четыре года, то уже сейчас он был бы большой суперзвездой. Он мог бы провести два или три боя с Геннадием Головкиным, Дэниэлом Джейкобсом, Джермаллом Чарло, Деметриусом Андраде, Джастином Уильямсом и Джеймсом Дигейлом. Словом, со всеми бойцами, против которых Golden Boy не заинтересован выставлять “Канело”. Теперь мы не узнаем, что было бы, если бы все эти бои состоялись. Но то, что “Канело” был бы очень популярен, если бы побил их всех, — факт. Он был бы намного популярнее, чем сейчас, он был бы популярен среди всех фанатов, а не только у своей армии болельщиков», — считает Эмброуз.

Свой следующий бой «Канело» проведет 6 мая в Лас-Вегасе. Его соперник — мексиканец Хулио Сесар Чавес-младшим (50−2−1, 32 КО). Ожидается, что в случае победы Альварес в сентябре будет драться с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

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