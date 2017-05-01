Как Головкин может сделать суперзвезду из Альвареса
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз в очередной раз затронул тему политики промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканского боксера Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Если бы Golden Boy рискнули “Канело” за последние четыре года, то уже сейчас он был бы большой суперзвездой. Он мог бы провести два или три боя с Геннадием Головкиным, Дэниэлом Джейкобсом, Джермаллом Чарло, Деметриусом Андраде, Джастином Уильямсом и Джеймсом Дигейлом. Словом, со всеми бойцами, против которых Golden Boy не заинтересован выставлять “Канело”. Теперь мы не узнаем, что было бы, если бы все эти бои состоялись. Но то, что “Канело” был бы очень популярен, если бы побил их всех, — факт. Он был бы намного популярнее, чем сейчас, он был бы популярен среди всех фанатов, а не только у своей армии болельщиков», — считает Эмброуз.
Свой следующий бой «Канело» проведет 6 мая в
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