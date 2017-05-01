Хирн: В бою с Кличко было видно, что Джошуа не готов
Промоутер Эдди Хирн уверен, что Энтони Джошуа был не готов к бою с Владимиром Кличко, несмотря на его победу техническим нокаутом.
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© AP 2017
«Вы видели, что он не готов. Я твердил, что ему слишком рано, и вы видели это. Бой в пределах пяти раундов он может выигрывать каждый день. Но дальше седьмого раунда он не заходил и с таким умным соперником, как Владимир, не дрался. И перед такой толпой он не выступал.
Он всё время учится. Но учёба в таком окружении выставляет напоказ все твои слабости. Представьте, сколько опыта он получил. Такой опыт не купишь. Это лучше, чем провести десять боёв с парнями, которых нокаутируешь за три раунда, — приводит слова Хирна Boxing Scene.
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