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https://sport.mail.ru/news/boxing/29610306/
1 мая 2017, 23:40 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: В бою с Кличко было видно, что Джошуа не готов

Промоутер Эдди Хирн уверен, что Энтони Джошуа был не готов к бою с Владимиром Кличко, несмотря на его победу техническим нокаутом.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Вы видели, что он не готов. Я твердил, что ему слишком рано, и вы видели это. Бой в пределах пяти раундов он может выигрывать каждый день. Но дальше седьмого раунда он не заходил и с таким умным соперником, как Владимир, не дрался. И перед такой толпой он не выступал.

Он всё время учится. Но учёба в таком окружении выставляет напоказ все твои слабости. Представьте, сколько опыта он получил. Такой опыт не купишь. Это лучше, чем провести десять боёв с парнями, которых нокаутируешь за три раунда, — приводит слова Хирна Boxing Scene.
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