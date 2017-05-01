Фьюри: Готов драться с Джошуа без разогрева

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Фьюри не выступал с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко.

«Это единственный бой, который мир хочет увидеть, и я готов к нему. Я линейный чемпион, я всё ещё № 1 в мире, и все это знают. Мне даже не нужен бой для разогрева, чтобы с ним драться. Я не выходил на ринг так же долго, как Кличко, но разница в том, что мне не 41 год, а 28», — приводит слова Фьюри Sky Sports.