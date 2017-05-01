Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29609764/
1 мая 2017, 19:42 | Бокс | Чемпионат.com

Фьюри: Готов драться с Джошуа без разогрева

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов драться с чемпионом WBA/IBF Энтони Джошуа сразу после своего возвращения на ринг.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> заявил что готов драться с чемпионом WBA/IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> сразу после своего возвращения на ринг. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Фьюри не выступал с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко.

«Это единственный бой, который мир хочет увидеть, и я готов к нему. Я линейный чемпион, я всё ещё № 1 в мире, и все это знают. Мне даже не нужен бой для разогрева, чтобы с ним драться. Я не выходил на ринг так же долго, как Кличко, но разница в том, что мне не 41 год, а 28», — приводит слова Фьюри Sky Sports.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов