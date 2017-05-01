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1 мая 2017, 18:53 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Аманкул стартовал с победы на чемпионате Азии-2017

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) стартовал с победы на чемпионате Азии в Ташкенте, передает корреспондент Vesti.kz.

Он является третьим сеянным турнира. Увеличить
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В первом бою 19-летний Аманкул встречался с китайцем Юн Хан Веном и уверенно победил по очкам — 3:0. В дебютном раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун ударом левой рукой — рефери отсчитал нокдаун.

Отметим, что Аманкул стал пятым участником четвертьфинала из Казахстана. До него в эту стадию квалифицировались Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).

Чемпионат Азии по боксу проходит в Ташкенте. Сегодня, 1 мая, были определены четвертьфиналисты в пяти весовых категориях. Оставшиеся участники ¼ финала будут выявлены завтра, 2 мая.

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