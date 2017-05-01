Непобжденный супертяжеловес из Кубы пообещал нокаутировать Энтони Джошуа за восемь раундов

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29 апреля Джошуа в Лондоне нокаутировал украинца Владимира Кличко (64−5, 53 KO). Эта победа помогла британцу защитить титул чемпиона мира по версии IBF и завоевать титулы WBA и IBO.

По словам Ортиса, он представляет угрозу для Джошуа, поэтому промоутер Эдди Хирн не позволит Энтони сделать этот бой.

«Я уверен больше, чем когда-либо прежде, что нокаутирую Джошуа в течение восьми раундов. Но я также чувствую, что после того, как Кличко уронил Джошуа одним из своих ударов, Эдди Хирн никогда не позволит Энтони выйти на ринг со мной.

Как по мне, Кличко просто позволил ему сорваться с крючка. Я бы этого не сделал. Я бы нокаутировал его в том шестом раунде.

Эдди будет защищать свою дойную корову. Вы и сами слышали, что после боя он даже не упомянул моего имени, зная, что я нахожусь сразу за ним в рейтинге. После боя он бросил вызов Тайсону Фьюри, — цитирует Ортиса «Чемпионат».

Добавим, что вызов Джошуа после боя с Кличко бросил американец Деонтей Уайлдер (38−0, 37 КО). Сам британец готов встретиться с соотечественником Тайсоном Фьюри (25−0, 18 КО) и дать реванш украинцу, который еще не решил, завершать ли ему карьеру или нет.