Непобжденный супертяжеловес из Кубы пообещал нокаутировать Энтони Джошуа за восемь раундов
Непобежденный кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27−0, 23 КО) в интервью BoxingScene заявил о желании провести бой с британцем Энтони Джошуа (19−0, 19 КО).
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29 апреля Джошуа в Лондоне нокаутировал украинца Владимира Кличко (64−5, 53 KO). Эта победа помогла британцу защитить титул чемпиона мира по версии IBF и завоевать титулы WBA и IBO.
По словам Ортиса, он представляет угрозу для Джошуа, поэтому промоутер Эдди Хирн не позволит Энтони сделать этот бой.
«Я уверен больше, чем
Как по мне, Кличко просто позволил ему сорваться с крючка. Я бы этого не сделал. Я бы нокаутировал его в том шестом раунде.
Эдди будет защищать свою дойную корову. Вы и сами слышали, что после боя он даже не упомянул моего имени, зная, что я нахожусь сразу за ним в рейтинге. После боя он бросил вызов Тайсону Фьюри, — цитирует Ортиса «Чемпионат».
Добавим, что вызов Джошуа после боя с Кличко бросил американец Деонтей Уайлдер (38−0, 37 КО). Сам британец готов встретиться с соотечественником Тайсоном Фьюри (25−0, 18 КО) и дать реванш украинцу, который еще не решил, завершать ли ему карьеру или нет.
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