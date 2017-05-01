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https://sport.mail.ru/news/boxing/29607220/
1 мая 2017, 13:12 | Бокс | ТАСС

Промоутеры Пакьяо продолжают переговоры о проведении боя в России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Промоутеры филиппинского боксера Мэнни Пакьяо продолжают переговоры о проведении боя в России. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Топ рэнк» Боб Арум.

<span class=error>Пакьяо</span> 2 июля в Брисбене проведет поединок против австралийца <span class=error>Джеффа</span> <span class=error>Хорна</span> за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 6668 кг. Увеличить
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«Мэнни 2 июля проведет бой в Австралии. Но я говорил с (промоутером) Германом Титовым о возможности проведения поединка в России. Мы посмотрим, что из этого может получиться», — сказал Арум.

Пакьяо 2 июля в Брисбене проведет поединок против австралийца Джеффа Хорна за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Бой пройдет на 55-тысячной арене «Санкорп стэдиум», на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс чемпиона мира WBO. 38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью.

На счету 29-летнего Хорна 16 побед (11 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.
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