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https://sport.mail.ru/news/boxing/29607083/
1 мая 2017, 14:49 | Бокс | Sports.kz

Что нужно Головкину, чтобы стать звездой в США

Журналист Boxing Monthly Майкл Монтеро рассказал Sports.kz о том, что нужно сделать казахстанцу Геннадию Головкину, чтобы стать настоящей звездой.

 — Поединок с Билли Джо Сондерсом имеет смысл, потому что он объединит все титулы в среднем весе, но бой с Канело может помочь Головкину обрести всеобщую славу.

Прямо сейчас GGG популярен среди поклонников бокса, но все еще неизвестен многим случайным спортивным болельщикам. Ему нужно встретиться со звездным бойцом, чтобы самому стать настоящей звездой в Соединенных Штатах, — сказал Монтеро.

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