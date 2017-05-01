Джошуа заявил, что готов к реваншу с Кличко в любом месте

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Джошуа в субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

«У меня нет проблем с реваншем против Кличко. Думаю, он и сам этого хочет. Поэтому давайте это сделаем. Я готов приехать куда угодно, чтобы выиграть бой. На меня нет давления и мне просто нравится боксировать», — цитирует Джошуа The Sun.

Ранее промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе «Миллениум» в Кардиффе или в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

Также Джошуа выразил готовность выйти на ринг вместе с Тайсоном Фьюри. «Почему я упоминаю еще и Тайсона Фьюри? Я не называю случайных имен. Если это будет бой, который будет интересен спорту, то я с удовольствием сделаю это», — добавил британец.