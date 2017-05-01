Бой Кличко — Джошуа побил рекорд Великобритании по числу проданных трансляций
Бой на лондонском «Уэмбли» между Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) установил рекорд по количеству проданных платных трансляций.
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© AP 2017
Об этом сообщил промоутер британского чемпиона Эдди Хирн.
«Сейчас сложно сказать точные цифры, так как прошло очень мало времени, но рекорд Великобритании, установленный на продажах трансляций боя Мейвезер — Пакьяо в 1,5 миллиона, мы однозначно побили», — приводит слова Хирна Daily Mail.
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