Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29604622/
1 мая 2017, 0:23 | Бокс | Чемпионат.com

Бой Кличко — Джошуа побил рекорд Великобритании по числу проданных трансляций

Бой на лондонском «Уэмбли» между Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) и чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) установил рекорд по количеству проданных платных трансляций.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

Об этом сообщил промоутер британского чемпиона Эдди Хирн.

«Сейчас сложно сказать точные цифры, так как прошло очень мало времени, но рекорд Великобритании, установленный на продажах трансляций боя Мейвезер — Пакьяо в 1,5 миллиона, мы однозначно побили», — приводит слова Хирна Daily Mail.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов