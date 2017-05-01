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Об этом сообщил промоутер британского чемпиона Эдди Хирн.

«Сейчас сложно сказать точные цифры, так как прошло очень мало времени, но рекорд Великобритании, установленный на продажах трансляций боя Мейвезер — Пакьяо в 1,5 миллиона, мы однозначно побили», — приводит слова Хирна Daily Mail.