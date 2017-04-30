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https://sport.mail.ru/news/boxing/29604400/
30 апреля 2017, 22:42 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа нанёс на 13 точных ударов больше, чем Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа нанёс на 13 точных ударов больше, чем Владимир Кличко во время их поединка 29 апреля.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

На счету британца 107 точных «выстрелов», у украинца их 94.

При этом Кличко бил точнее — в цель пришлось 36,7% ударов против 30,1% у Джошуа. Отметим, что у Кличко более половины (50) точных ударов пришлос на джебы. У Джошуа джебов было только 38 из 107 ударов.

Джошуа превосходил соперника по точным ударам в первых пяти раундах. В следующих пяти раундах больше точных ударов на счету Кличко. В 11-м раунде, который стал последним, Кличко не нанёс ни одного точного удара, сообщает Boxing Scene.

Бой завершился победой Джошуа техническим нокаутом.
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