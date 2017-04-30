От Джошуа потребовали вернуть песню Головкину

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Напомним, британский боксер выходил на бой с украинцем Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) под песню The White Stripes — «Seven Nation Army», которую регулярно использует в своем ринг-уоке Головкин.



«Мне нравится, что Кличко уже десять лет или вроде того выходит под одну и ту же песню Red Hot Chili Peppers ["Can’t Stop"]. Джошуа же пусть выходит под “O Fortuna”, а “Seven Nation Army” принадлежит GGG!» — написал Фишер в твиттере.



Бой Кличко — Джошуа в Лондоне завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.