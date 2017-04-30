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https://sport.mail.ru/news/boxing/29604215/
30 апреля 2017, 22:12 | Бокс | Sports.kz

От Джошуа потребовали вернуть песню Головкину

Редактор журнала The Ring Дуглас Фишер также заметил, что Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) сплагиатил композицию для выхода на ринг у Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Редактор журнала The <span class=error>Ring</span> <span class=error>Дуглас</span> <span class=error>Фишер</span> также заметил что <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (19−0 19 КО) сплагиатил композицию для выхода на ринг у Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, британский боксер выходил на бой с украинцем Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) под песню The White Stripes — «Seven Nation Army», которую регулярно использует в своем ринг-уоке Головкин.

«Мне нравится, что Кличко уже десять лет или вроде того выходит под одну и ту же песню Red Hot Chili Peppers ["Can’t Stop"]. Джошуа же пусть выходит под “O Fortuna”, а “Seven Nation Army” принадлежит GGG!» — написал Фишер в твиттере.

Бой Кличко — Джошуа в Лондоне завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

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