От Джошуа потребовали вернуть песню Головкину
Редактор журнала The Ring Дуглас Фишер также заметил, что Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) сплагиатил композицию для выхода на ринг у Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, британский боксер выходил на бой с украинцем Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) под песню The White Stripes — «Seven Nation Army», которую регулярно использует в своем
«Мне нравится, что Кличко уже десять лет или вроде того выходит под одну и ту же песню Red Hot Chili Peppers ["Can’t Stop"]. Джошуа же пусть выходит под “O Fortuna”, а “Seven Nation Army” принадлежит GGG!» — написал Фишер в твиттере.
Бой Кличко — Джошуа в Лондоне завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.
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