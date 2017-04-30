Чемпион WBO уже не хочет, чтобы Жакиянов стал его следующим соперником

— Фрэнк Уоррен [промоутер] поможет мне получить бои с другими чемпионами. Я хочу быть первым южноафриканским боксером, сумевшим объединить три титула. Думаю, это все еще возможно: мне 29, пока возраст на моей стороне. Я рассчитываю завоевать все пояса до 32 лет, а в 34 завершить карьеру. Многие чемпионы объединяли пояса после 30. Я бы хотел начать процесс объединения титулов с боя с Синсукэ Яманакой — он защищал свою корону [титул WBC] уже 12 раз с тех пор, как завоевал ее в 2011-м. Было бы здорово начать именно с этого поединка, — сказал Тете.



Ранее Тете говорил, что сначала хотел бы подраться с чемпионом WBA (Super) Жанатом Жакияновым. В недавнем интервью Золани нелестно отозвался о казахстанском боксере, назвав его «цыпленком, который убегает, как только слышит его имя».