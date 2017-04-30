Альварес заявил, что знает много способов, как побить Головкина

— Головкин — очень мощный и сильный боксер. Но он знает, что делать, только когда ты стоишь прямо перед ним. Если же ты вокруг него, то ему приходится нелегко. Есть много способов, как побить его. Мы — весь наш тренировочный лагерь — уже знаем, что из себя представляет Головкин. Мы давно знаем вещи, о которых сейчас говорят СМИ и весь мир — здесь для нас нет ничего нового. Я могу делать намного лучше то, что делал Дэнни Джейкобс в бою с Головкиным. Стиль GGG не позволяет ему драться по-другому, — приводит слова «Канело» Box Nation.