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https://sport.mail.ru/news/boxing/29603731/
30 апреля 2017, 20:15 | Бокс | Sports.kz

Альварес заявил, что знает много способов, как побить Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО) поделился мнением о возможном бое с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> Альварес (48−1−1 34 КО) поделился мнением о возможном бое с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин — очень мощный и сильный боксер. Но он знает, что делать, только когда ты стоишь прямо перед ним. Если же ты вокруг него, то ему приходится нелегко. Есть много способов, как побить его. Мы — весь наш тренировочный лагерь — уже знаем, что из себя представляет Головкин. Мы давно знаем вещи, о которых сейчас говорят СМИ и весь мир — здесь для нас нет ничего нового. Я могу делать намного лучше то, что делал Дэнни Джейкобс в бою с Головкиным. Стиль GGG не позволяет ему драться по-другому, — приводит слова «Канело» Box Nation.

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