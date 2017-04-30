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https://sport.mail.ru/news/boxing/29603658/
30 апреля 2017, 20:09 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Джошуа не будет договариваться с другими, пока Кличко не решит про реванш

Промоутер Эдди Хирн заверил, что Энтони Джошуа не будет договариваться о боях с другими бойцами, пока Владимир Кличко не решит, хочет ли он реванша.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Это был один из лучших боёв в супертяжёлом весе, что я видел, и Кличко, вероятно, скажет, что хочет реванша. Думает ли он сам так же — не знаю. Мы не будем вести переговоры с другими, пока он не примет решения.

Энтони не против поехать в Германию на реванш, но он будет готов не раньше октября, а у Владимира было сильное рассечение, — приводит слова Хирна Boxing Scene.
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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.
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