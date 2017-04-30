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https://sport.mail.ru/news/boxing/29601608/
30 апреля 2017, 15:43 | Бокс | Р-Спорт

Джошуа и Кличко могут заработать за бой по 15 млн фунтов

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт. Заработок британского боксера Энтони Джошуа и украинца Владимира Кличко за бой в Лондоне может составить около 15 миллионов фунтов стерлингов каждому, сообщает Mirror.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

Джошуа в субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. По информации источника, оба боксера уже гарантировали себе по 10 миллионов фунтов. Еще по пять миллионов Джошуа и Кличко могут получить от доходов от продажи билетов и прав на телетрансляции в разных странах, которые, по предварительным данным, составили около 48 миллионов фунтов.

Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях. 41-летний Кличко потерпел пятое поражение (четыре — нокаутом) в 69 поединках.
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