Джошуа и Кличко могут заработать за бой по 15 млн фунтов

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Джошуа в субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA. По информации источника, оба боксера уже гарантировали себе по 10 миллионов фунтов. Еще по пять миллионов Джошуа и Кличко могут получить от доходов от продажи билетов и прав на телетрансляции в разных странах, которые, по предварительным данным, составили около 48 миллионов фунтов.

Для 27-летнего Джошуа эта победа стала 19-й (все — нокаутом) в 19 боях. 41-летний Кличко потерпел пятое поражение (четыре — нокаутом) в 69 поединках.