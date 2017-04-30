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https://sport.mail.ru/news/boxing/29600718/
30 апреля 2017, 11:39 | Бокс | Lenta.Ru

Джошуа после победы над Кличко бросил вызов Тайсону Фьюри

Британский боксер Энтони Джошуа бросил вызов соотечественнику Тайсону Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

После победы над Владимиром Кличко Джошуа заявил: «Тайсон Фьюри много болтает и хочет вернуться в бокс. Я хочу, чтобы 90 000 зрителей увидели еще один великий бой».

Фьюри вызов принял. «Мы устроим самый грандиозный боксерский бой за 500 лет. Я с тобой поиграю. Ты — мечта для боксера», — написал он на своей странице в Twitter.

В ночь на воскресенье Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Фьюри победил Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года, но спустя несколько месяцев отказался от титулов и временно приостановил карьеру для лечения от наркозависимости.

В активе 27-летнего Джошуа 19 побед в 19 боях (все нокаутом). 28-летний Фьюри одержал 25 побед в 25 боях (18 нокаутом).
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