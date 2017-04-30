Джошуа после победы над Кличко бросил вызов Тайсону Фьюри
Британский боксер Энтони Джошуа бросил вызов соотечественнику Тайсону Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
После победы над Владимиром Кличко Джошуа заявил: «Тайсон Фьюри много болтает и хочет вернуться в бокс. Я хочу, чтобы 90 000 зрителей увидели еще один великий бой».
Фьюри вызов принял. «Мы устроим самый грандиозный боксерский бой за 500 лет. Я с тобой поиграю. Ты — мечта для боксера», — написал он на своей странице в Twitter.
В ночь на воскресенье Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).
Фьюри победил Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года, но спустя несколько месяцев отказался от титулов и временно приостановил карьеру для лечения от наркозависимости.
В активе 27-летнего Джошуа 19 побед в 19 боях (все нокаутом). 28-летний Фьюри одержал 25 побед в 25 боях (18 нокаутом).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter