Кличко заявил, что имеет право на реванш с Джошуа, но пока должен подумать

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Джошуа в субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

«Я не собираюсь сейчас ничего рассматривать или делать какие-либо заявления. Я возьму время на раздумья, а потом дам вам знать. В контракте есть пункт о реванше, которым я могу воспользоваться. Но именно сейчас ничего анонсировать не собираюсь. Я не чувствую себя проигравшим. Хотя я не завоевал титулы, я определенно выиграл, несмотря на то, что проиграл», — заявил Кличко, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

«Я не против еще одного поединка с Владимиром, если он захочет взять реванш. Это зависит от него», — ответил на вопрос о возможном реванше Джошуа.

Промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе «Миллениум» в Кардиффе или где-нибудь в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.

«Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, и Кличко наверняка захочет взять реванш. Мы не знаем, что он думает, но не можем начинать переговоры с другим бойцом, пока он не решит, чего хочет. Думаю, если люди захотят увидеть реванш, он состоится. Вероятно, он мог бы пройти на “Миллениуме”, если это будет в Великобритании, но мы открыты и для новых территорий. Энтони не возражал бы против боя в Германии, но раньше октября он не будет готов, да и Владимир получил серьезное рассечение», — сказал Херн.