Кличко заявил, что имеет право на реванш с Джошуа, но пока должен подумать
МОСКВА, 30 апр —
Р-Спорт. Боксер Владимир Кличко заявил, что в его контракте на бой с британцем Энтони Джошуа есть пункт о реванше, однако сам украинец должен обдумать этот шаг.
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Джошуа в субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.
«Я не собираюсь сейчас ничего рассматривать или делать
«Я не против еще одного поединка с Владимиром, если он захочет взять реванш. Это зависит от него», — ответил на вопрос о возможном реванше Джошуа.
Промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе «Миллениум» в Кардиффе или
«Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, и Кличко наверняка захочет взять реванш. Мы не знаем, что он думает, но не можем начинать переговоры с другим бойцом, пока он не решит, чего хочет. Думаю, если люди захотят увидеть реванш, он состоится. Вероятно, он мог бы пройти на “Миллениуме”, если это будет в Великобритании, но мы открыты и для новых территорий. Энтони не возражал бы против боя в Германии, но раньше октября он не будет готов, да и Владимир получил серьезное рассечение», — сказал Херн.
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