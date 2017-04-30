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https://sport.mail.ru/news/boxing/29599653/
30 апреля 2017, 11:42 | Бокс | ТАСС

Шварценеггер надеется, что Кличко и Джошуа проведут бой-реванш

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который посетил бой украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа в Лондоне, выразил надежду, что боксеры проведут еще один поединок.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

В 12-раундовом бое на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации и завоевав пояс Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.

«Это был один из самых захватывающих боев, который я когда-либо видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с великолепным поединком. Надеюсь, что будет реванш», — написал Шварценеггер в своем Twitter.

По словам 41-летнего украинца, в контракте на поединок есть пункт о реванше, но сейчас он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры. В послужном списке Кличко 64 победы (53 — нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом).
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