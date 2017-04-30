Шварценеггер надеется, что Кличко и Джошуа проведут бой-реванш

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В 12-раундовом бое на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации и завоевав пояс Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.

«Это был один из самых захватывающих боев, который я когда-либо видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с великолепным поединком. Надеюсь, что будет реванш», — написал Шварценеггер в своем Twitter.