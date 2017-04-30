Шварценеггер надеется, что Кличко и Джошуа проведут бой-реванш
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который посетил бой украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа в Лондоне, выразил надежду, что боксеры проведут еще один поединок.
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В 12-раундовом бое на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации и завоевав пояс Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе.
«Это был один из самых захватывающих боев, который я
По словам 41-летнего украинца, в контракте на поединок есть пункт о реванше, но сейчас он хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры. В послужном списке Кличко 64 победы (53 — нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа
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