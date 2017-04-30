Джошуа vs Кличко. Апперкот на все вопросы
Украинец доказал все, но сам виноват в этом поражении.
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Видимо, что-то случилось...
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Украинец Владимир Кличко в 11-м раунде проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версии ITF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. Андрей Баздрев — о поединке.
Вертолет кружился над «Уэмбли», и 90-тысячная арена пела, ревела, шумела, хлопала, топала ногами, как это умеют только британские фанаты, болеющие за своих. Я помню Джошуа на Олимпиаде в Лондоне — подвыпившие болельщики на трибунах кривились и ругались и не обращали на него никакого внимания. Они рассказывали мне, что настоящий бокс — это Чисора и Хэй. Кто мог знать, что через несколько дней Джошуа вытянут в финал, и он возьмет там золото, а через пару лет выхватит чемпионский титул IBF из дрожащих рук Чарльза Мартина, у которого глаза красные, странный кашель и наркоманские выходки.
У Джошуа не было серьезных боев до Кличко. Диллон Уайт, разве что, но это ли проверка? К поединку против Владимира Кличко для Энтони подсобрался список претензий и вопросов, на которые он по ходу этого боя вынужден был отвечать.
— Есть ли
— Набранная мышечная масса, случаем, не мешает?
— Держит ли Джошуа удар?
— Способен ли он драться 12 раундов с человеком своего размера?
— Выдержит ли он психологическое давление? Стадиона и сотен тысяч своих подписчиков?
…и так далее. В духе: это все реально или у нас «фитоняша» вместо чемпиона мира? Джошуа так много в социальных сетях, и так много его
Джошуа просто другой. Совсем. Он улыбался Кличко на
Кличко показал все самое лучшее, на что был способен — и вместе с тем худшее. И он сам лишил себя шансов на победу. Позиционная игра в начале боя, перестрелка джебами — ничего особенного. Тайсон Фьюри в бою с Кличко к этому моменту уже хохотал как ненормальный и убирал руки за спину, а Владимир нервно вздрагивал и обливался холодным потом. Ничего такого в бою с Джошуа. Кличко привычно ждал, пока тело адаптируется, рука вспотеет, перчатка ляжет — и соперник сам начнет подставляться. Джошуа не стал. Но он и не шел вперед.
Оба вполне комфортно себя чувствовали, обмениваясь джебами, Кличко почувствовал, что рефлексы на месте, на
Что делает в таком случае боксер с непреодолимой тягой к насилию и разрушению? Он добивает соперника. Но не Кличко. Возраст тому виной, общий его настрой или чрезмерная осторожность — он не только отпустил Джошуа, он взял паузу, чтобы восстановиться, и дал это сделать сопернику. Седьмой раунд был глупым, нелогичным, кошмарным тактическим решением с любой точки зрения, особенно в свете того, что произошло через пять минут.
Энтони Джошуа отдышался. Он восстановился. Он воспрял. А Кличко — нет. Кличко не могу вывести себя из того оцепенения, в котором пребывал весь предыдущий бой, с Фьюри, когда даже не мог бросать удары. Здесь он хотя бы бил — но его удары не наносили должный урон. И в десятом раунде начало уже казаться, что поздние раунды для него — не такая уж хорошая идея. Кличко все еще был точнее, чуть острее, но его ноги замедлились, плотность действий стала падать, а Энтони Джошуа справился со своей нерешительностью раньше, чем соперник.
Было это тактической заготовкой конкретно под Владимира или нет — но апперкот сделал этот бой. Он всегда был наиболее очевидным оружием против боксера, который в определенной фазе боя так любит клинчевать и в целом не особенно хорошо себя чувствует в ближнем бою. Апперкот легко было почувствовать физически каждому, кто его увидел. От такого мозги не амортизирует от стенок черепной коробки, он прилипает к ним изнутри. Ноги Кличко плясали, руки не слушались, Джошуа добивал его неталантливо, безыскусно, но уверенно и неотвратимо. Когда рефери остановил бой, никаких сомнений уже не оставалось.
Время всегда побеждает. Возраст и полтора года без боев не могли не сказаться. Но весь ужас положения Кличко в том, что в шестом и седьмом раундах соперник был у него в руках. Владимир решил поберечь силы и, в лучших традициях своих более ранних боев, разыграть все до верного. Как Эммануэль Стюард учил его и учил Леннокса Льюиса. Это сомнение и эта слабость лишили его сегодня победы.
Скажу честно, чего я опасался больше всего. Что к микрофону после боя прорвется Виталий Кличко и объявит, что готов «отомстить за брата». Должно быть, он был слишком поражен и не сразу сориентировался. Возможно, реванш предусмотрен и имеет смысл даже в случае победы Джошуа. В конце концов, бой превзошел ожидания многих, он был ярким и зрелищным, и его продолжение захотят увидеть многие.
Тайсона Фьюри не было на арене. Он находился в Испании, где, похоже, отчаянно пытается привести себя в форму для возвращения на ринг. Не знаю, почему, но меня мучает вопрос — а где сейчас Александр Поветкин? Если он собирается возвращаться в июле, ему следовало бы быть там, у ринга — заявить о себе, как это сделали Уайлдер и Бэлью. Даже не нужно было бы ничего говорить, сам факт его присутствия говорил бы о многом.
В Лондоне уже за полночь, Энтони Джошуа все не уходит с ринга, фотографируясь с семьей и друзьями. Вертолет кружится над стадионом. Никто больше не ищет ошибки в судейских записках или «парижский гипс» в перчатках боксеров. Энтони Джошуа ответил на все вопросы в ринге, дальше его ждут журналисты и банковский чек. Он улыбается.
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