Кличко вернулся, чтобы проиграть бой года

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Победа британца нокаутом была самым прогнозированным результатом, но мало кто мог предложить, что достигнута она будет настолько зрелищно. Именно таких напряженных и классных боев с такой яркой концовкой не хватало боксу в последние годы. Не только в тяжелом весе. В принципе.

Ни в чем нельзя упрекнуть украинского боксера, который в середине поединка превозмог себя и сумел вернуть интригу.

Пятый раунд надолго останется в памяти всей боксерской общественности. Джошуа мощно спуртовал, словно на пружине, выпрыгнув из своего угла, и нанес несколько чудовищных ударов, к которым Кличко был не готов.

Когда Владимир оказался на настиле ринга в голове промелькнула «Финита ля комедия». Вот вам и возвращение. Но этот момент стал началом лучшего «Биг драма шоу» за последние 10 лет. Как произошедшее далее опишет Джошуа? Ведь он отправил соперника в нокдаун, но почему-то именно ему пришлось выживать в оставшиеся минуты. У британца словно закончился бензин и Кличко, который даже не успел оправиться от нокдауна, задавил соперника у канатов и был близок к ответному нокдауну.

Он и наступил, но в следующем раунде. Причем Джошуа принял вертикальное положение с огромным трудом. Следующие два раунда он проходил на «ватных» ногах. При этом было странно то, что Владимир с каждой трехминуткой ослаблял натиск. Таким образом, колесо фортуны сделало второй разворот на 180 градусов в этом бою, потому что Джошуа сумел «дозаправиться».

В девятом раунде Джошуа окончательно пришел в себя. В десятом тряхнул украинца, а в одиннадцатом — дважды отправил в нокдаун. Рефери Дэвид Филдс проявил огромное уважение к Кличко. Давать отмашку можно было после первого падения, когда на счет «десять» Владимир сделал пару ну очень нестройных шагов. Филдс обратил на это внимание, и дал украинцу еще пару секунд, чтобы прийти в себя.

До конца в себя Владимир не пришел и после зубодробительного апперкота и еще нескольких ударов вновь распластался на ринге. Стало понятно, это конец. На этот раз Кличко поднялся вовремя, но только для того, чтобы Джошуа прижал его к канатам и не оставил рефери выбора. Филдс зафиксировал технический нокаут.

Наконец, это произошло. Тяжелый вес получил очень качественный и зрелищный поединок, который будет претендовать на звание боя года, и который определенно поднимет интерес к боксу во всем мире.

Кличко заслужил огромное уважение за то, как провел середину боя, выкарабкавшись из тяжелейшего положения и даже восстановив в поединке равновесие.

Но начало и концовка остались полностью за 27-летним британцем, который сегодня обрел статус самого лучшего и бесстрашного бойца в своей весовой категории. Пока Деонтей Уайлдер, комментировавший этот бой, дерется с заштатными отбросами, а Джозеф Паркер защищает титул с Разваном Кожану, Джошуа бросил вызов лучшему тяжеловесу последних десяти лет и в своем 19-м поединке на профессиональном ринге поставил жирную точку в его карьере.

Джошуа — чемпион! Настоящий.