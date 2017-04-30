Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания

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В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Я не совершенен, но стараюсь, — цитирует Джошуа Sky Sports. — В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь соперника. Владимир является образцом для подражания на ринге и за его пределами».

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом).

В послужном списке Кличко 64 победы (53 — нокаутом) и пять поражений.