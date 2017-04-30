Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.
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В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.
«Я не совершенен, но стараюсь, — цитирует Джошуа Sky Sports. — В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь соперника. Владимир является образцом для подражания на ринге и за его пределами».
Джошуа
В послужном списке Кличко 64 победы (53 — нокаутом) и пять поражений.
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