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30 апреля 2017, 1:57 | Бокс | ТАСС

Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Я не совершенен, но стараюсь, — цитирует Джошуа Sky Sports. — В боксе ты оставляешь свое эго и уважаешь соперника. Владимир является образцом для подражания на ринге и за его пределами».

Джошуа по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (все — нокаутом).

В послужном списке Кличко 64 победы (53 — нокаутом) и пять поражений.
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