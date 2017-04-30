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30 апреля 2017, 1:55 | Бокс | Советский спорт

Александр Беленький: Кличко не надо заканчивать жизнь калекой

Известный боксерский эксперт Александр Беленький считает, что Владимиру Кличко стоит задуматься о завершении карьеры после поражения от британца Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Не надо заканчивать жизнь калекой. То, что он (Кличко) напропускал, может сказаться через 20 лет. Ему могут быть интересны только тяжелые бои, поединки с “мешками” уже никому не интересны. Вспомните Мохаммеда Али, не надо до этого доводить. Жизнь не ограничивается только рингом», — сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».

Британец одержал 19-ю победу подряд и все — нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).
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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.
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