Александр Беленький: Кличко не надо заканчивать жизнь калекой
Известный боксерский эксперт Александр Беленький считает, что Владимиру Кличко стоит задуматься о завершении карьеры после поражения от британца Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.
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© AP 2017
«Не надо заканчивать жизнь калекой. То, что он (Кличко) напропускал, может сказаться через 20 лет. Ему могут быть интересны только тяжелые бои, поединки с “мешками” уже никому не интересны. Вспомните Мохаммеда Али, не надо до этого доводить. Жизнь не ограничивается только рингом», — сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».
Британец одержал 19-ю победу подряд и все — нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).
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