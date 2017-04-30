Александр Беленький: Кличко не надо заканчивать жизнь калекой

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«Не надо заканчивать жизнь калекой. То, что он (Кличко) напропускал, может сказаться через 20 лет. Ему могут быть интересны только тяжелые бои, поединки с “мешками” уже никому не интересны. Вспомните Мохаммеда Али, не надо до этого доводить. Жизнь не ограничивается только рингом», — сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».

Британец одержал 19-ю победу подряд и все — нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).