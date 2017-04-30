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30 апреля 2017, 1:54 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко: Это был бой двух джентльменов, и Джошуа был лучше меня

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко прокомментировал итоги боя с британцем Энтони Джошуа.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

В поединке досрочно проиграл украинский боксёр. Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону в бою стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.

«Надеюсь, бой вам понравился. Сегодня победил лучший. И это было потрясающее событие для бокса. Бились двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не вышло. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю», — сказал Кличко.
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Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.
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