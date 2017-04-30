Кличко: Это был бой двух джентльменов, и Джошуа был лучше меня
Украинский супертяжеловес Владимир Кличко прокомментировал итоги боя с британцем Энтони Джошуа.
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© AP 2017
В поединке досрочно проиграл украинский боксёр. Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону в бою стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.
«Надеюсь, бой вам понравился. Сегодня победил лучший. И это было потрясающее событие для бокса. Бились двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не вышло. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю», — сказал Кличко.
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