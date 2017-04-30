Рябинский: Закончилась эпоха Кличко
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский после победы 27-летнего британца Энтони Джошуа над 41-летним украинцем Владимиром Кличко выразил мнение, что эпоха Кличко закончилась.
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© AP 2017
«Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксёры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждёт
Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.
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