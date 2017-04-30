Рябинский: Закончилась эпоха Кличко

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«Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксёры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждёт что-то новое, видимо», — написал Рябинский в своём аккаунте в «Твиттере».

Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.