Максим Бурсак: Кличко проиграл тактически
Украинский боксер Максим Бурсак поделился впечатлениями после поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.
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© AP 2017
«Печальный результат. Владимир тактически проиграл. В его действиях не было разнообразия. Джошуа перетерпел, рассчитал. Они так и рассчитывали взорваться последних трех раундах. Так и получилось», — сказал Бурсак в эфире телеканала «Интер».
Британец одержал 19-ю победу подряд и все — нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).
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