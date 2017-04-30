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30 апреля 2017, 1:25 | Бокс | Чемпионат.com

Шварценеггер: Джошуа и Кличко провели захватывающий бой, надеюсь на реванш

Голливудский актёр, обладатель титула «Мистер Олимпия» Арнольд Шварценеггер поздравил британца Энтони Джошуа с победой над украинцем Владимиром Кличко.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

«Один из самых захватывающих боёв, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой над Владимиром Кличко в удивительной битве. Надеюсь на реванш», — написал Шварценеггер в своём аккаунте в «Твиттере».

Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.
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Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания

Джошуа назвал Владимира Кличко примером для подражания

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа после победы над Владимиром Кличко в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе заявил, что украинец является примером для подражания.
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