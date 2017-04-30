Шварценеггер: Джошуа и Кличко провели захватывающий бой, надеюсь на реванш
Голливудский актёр, обладатель титула «Мистер Олимпия» Арнольд Шварценеггер поздравил британца Энтони Джошуа с победой над украинцем Владимиром Кличко.
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© AP 2017
«Один из самых захватывающих боёв, которые я
Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.
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