Шварценеггер: Джошуа и Кличко провели захватывающий бой, надеюсь на реванш

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«Один из самых захватывающих боёв, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой над Владимиром Кличко в удивительной битве. Надеюсь на реванш», — написал Шварценеггер в своём аккаунте в «Твиттере».

Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.