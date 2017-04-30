Александр Беленький: Победила молодость, Джошуа сохранил силы
Известный боксерский эксперт Александр Беленький поделился впечатлениями от поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.
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«Рефери был на стороне Кличко. Сама остановка боя сомнительная, но он мог спокойно остановить до этого. Победила молодость. Джошуа сохранил силы, он был свежее. Он в 11-м раунде опять побежал», — сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».
Британец одержал 19-ю победу подряд и все — нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).
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