Александр Беленький: Победила молодость, Джошуа сохранил силы

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«Рефери был на стороне Кличко. Сама остановка боя сомнительная, но он мог спокойно остановить до этого. Победила молодость. Джошуа сохранил силы, он был свежее. Он в 11-м раунде опять побежал», — сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».

Британец одержал 19-ю победу подряд и все — нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).