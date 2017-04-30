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30 апреля 2017, 0:53 | Бокс | Советский спорт

Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде.

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Бой проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли». До 11 раунда оба боксера успели побывать в нокдауне. В предпоследнем раунде Джошуа сразу захватил инициативу, атаковал Кличко, дважды отправил его в нокдаун, после чего рефери остановил бой ввиду явного преимущества Джошуа.

Британец одержал 19-ю победу подряд и все — нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

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