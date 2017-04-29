29 апреля в Лондоне состоится один из самых ожидаемых поединков весны в профессиональном боксе, который обещает дать ответы на многие вопросы, в частности подошла ли к концу эра Кличко? Один из самых долгоиграющих чемпионов современности стоит на пороге определяющего противостояния, способного как восстановить былые позиции (вернуть часть ранее принадлежавших чемпионских ремней — IBF, WBA Super, IBF и IBO), так и отнять, возможно, последний шанс претендовать на трон (в силу возраста и двух поражений кряду ждать скорого титульника украинцу вряд ли придётся).

Бой Кличко — Джошуа интересен ещё и тем, что перед зрителями, по сути, предстанут старая и новая школы бокса. Два олимпийских чемпиона (Кличко выигрывал золотую медаль ОИ в Атланте в 1996-м, Джошуа — в Лондоне в 2012-м), два мотивированных спортсмена (для обоих поражение будет означать огромный шаг назад, в случае с Кличко проигрыш и вовсе может стать критическим) и ко всему прочему два настоящих атлета-гиганта (антропометрические данные бойцов почти идентичны: Джошуа рост/рич 198/208 см, Кличко 198/206 см) в прямом смысле слова — супертяжеловесы.

В пользу Кличко говорит его огромный опыт. Владимир является лидером по продолжительности беспрерывного обладания званием чемпиона мира в супертяжёлом весе (он занимает второе место после легендарного чемпиона до- и послевоенной эпохи американца Джо Луиса, который в период с 22 июня 1937 года по 1 марта 1949 года владел мировым титулом на протяжении 11 лет 8 месяцев и 7 дней. Кличко находился в статусе чемпиона мира на протяжении более 9,5 лет). За его плечами успешная аматорская карьера, а также 20-летний стаж в качестве бойца-профессионала.

На стороне Джошуа — молодость и, как принято говорить в таких случаях, голод до больших побед, выигрышей, которые способны в одно мгновение повысить котировки бойца, занеся в его актив «скальп» именитого чемпиона. Плюс ко всему, это проведение боя на своей территории, где, как известно, не только стены могут оказать посильную помощь.

Кличко в своём последнем поединке проиграл Фьюри. Причём проиграл, по большому счёту, самому себе. Не смог перестроиться по ходу боя и был за это наказан. Полностью нерабочий план «А», и отсутствие плана «Б»… Умеет ли делать выводы из своих поражений Кличко-младший? Как показывает практика, это получается у него очень хорошо. Стоит ли в таком случае говорить о мотивации, особенно когда на кону стоит самое главное — имя.

Энтони Джошуа рассматривается многими специалистами как фаворит данного противостояния. За основу прежде всего берётся его возраст и напор, с которым он «финиширует» своих соперников. Всё-таки 18 досрочных побед в 18 боях — это кое-что. «Передышит и перебьёт пожилого соперника» — один из ключевых тезисов. Но на любое действие существует противодействие. И этим самым противодействием в данном случае будет опыт Кличко. И опыт не только пройденной им дистанции, но и опыт в отношениях с Джошуа, который в своё время был частым гостем его тренировочных лагерей.

В отличие от Кличко, Джошуа ни разу не боксировал на длинной дистанции (почти все поединки британца завершались до наступления экватора боя). Вероятно, что Владимир выстроит свой гейм-план, учитывая этот немаловажный аспект. Как умеет бить и держать удар Владимир в чемпионских раундах, все мы прекрасно знаем. А вот как справляется с аналогичной задачей Джошуа — большой вопрос.

Спарринг-партнёр Джошуа, в отличие от того же Фьюри, был изучен, и теперь наверняка для его фирменных спуртов в загашнике у Кличко есть противоядие. Один мой приятель-боксёр однажды сказал: «Дай мне три раунда спарринга с любым соперником, и я детально назову его сильные и слабые стороны». Кличко и Джошуа неоднократно пересекались в ринге, так стоит ли говорить о том, насколько хорошо они изучили друг друга?

Именно знание преимуществ и недостатков, помноженное на колоссальную ответственность, обещает превратить предстоящий поединок в шахматную партию, в которой всё решится в поздних раундах. Никто не отменял точного попадания и, как следствие, нокаута, ведь это бокс и подчас здесь всё может измениться самым неожиданным образом. Однако именно тотал больше 7,5 раундов видится наиболее оптимальным решением в выборе ставки на это поистине конкурентоспособное противостояние, подкреплённое интригой и вызывающее зрительский интерес.

Прогноз: тотал больше 7,5 раундов за 1.73.