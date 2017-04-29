Прогноз Валуева на бой Джошуа — Кличко: украинец одержит победу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев сделал прогноз на бой Энтони Джошуа — Владимир Кличко в супертяжёлом весе за титулы суперчемпиона по версии WBА, чемпиона мира IBF и IBO.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ставка: победа Владимира Кличко за 3.00.
«Назову несколько моментов, которые заставляют меня отдать пальму первенства Кличко. Огромный опыт, громадное желание выиграть, и я просто позволил себе взглянуть на ставки. Ребята, самым большим стимулом, так всегда и было, является вознаграждение. И в данном случае ставки явно не в пользу
Смотрите за его джэбом и левым боковым, которым он всегда славился. Но, скорее всего, нокаут будет дополнительно нанесён с помощью кросса или прямого удара правой, но обязательно после разведки левой. Скорее всего, это будут поздние раунды — те раунды, к которым так не привык Джошуа, — рассказал Валуев.
Бой Джошуа — Кличко начнётся ориентировочно 30 апреля в 00:15 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter