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https://sport.mail.ru/news/boxing/29596321/
29 апреля 2017, 18:01 | Бокс | Чемпионат.com

Прогноз Валуева на бой Джошуа — Кличко: украинец одержит победу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев сделал прогноз на бой Энтони Джошуа — Владимир Кличко в супертяжёлом весе за титулы суперчемпиона по версии WBА, чемпиона мира IBF и IBO.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев сделал прогноз на бой <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> — Владимир <span class=error>Кличко</span> в <span class=error>супертяжёлом</span> весе за титулы <span class=error>суперчемпиона</span> по версии <span class=error>WBА</span> чемпиона мира IBF и IBO. Увеличить
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Ставка: победа Владимира Кличко за 3.00.

«Назову несколько моментов, которые заставляют меня отдать пальму первенства Кличко. Огромный опыт, громадное желание выиграть, и я просто позволил себе взглянуть на ставки. Ребята, самым большим стимулом, так всегда и было, является вознаграждение. И в данном случае ставки явно не в пользу Кличко-младшего. Вот именно эта затравка и будет придавать излишней прыти украинскому боксёру. Ну и ещё огромное количество вещей, которые, на мой взгляд, позволят в поздних раундах одержать Владимиру победу.

Смотрите за его джэбом и левым боковым, которым он всегда славился. Но, скорее всего, нокаут будет дополнительно нанесён с помощью кросса или прямого удара правой, но обязательно после разведки левой. Скорее всего, это будут поздние раунды — те раунды, к которым так не привык Джошуа, — рассказал Валуев.

Бой Джошуа — Кличко начнётся ориентировочно 30 апреля в 00:15 по московскому времени.

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