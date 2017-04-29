Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев сделал прогноз на бой Энтони Джошуа — Владимир Кличко в супертяжёлом весе за титулы суперчемпиона по версии WBА, чемпиона мира IBF и IBO.