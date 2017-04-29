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29 апреля 2017, 18:07 | Бокс | Чемпионат.com

Поветкин: Кличко — Джошуа — бой равных соперников

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин считает, что шансы на победу в поединке чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко равны.

Российский боксёр <span class=error>супертяжёлого</span> веса Александр <span class=error>Поветкин</span> считает что шансы на победу в поединке чемпиона мира по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и бывшего чемпиона мира Владимира <span class=error>Кличко</span> равны. Увеличить
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«Интересный бой двух равных соперников. Оба боксёра достойны победы, на стороне одного опыт, на стороне другого — молодость. Обязательно буду смотреть этот поединок, пусть победит сильнейший», — приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Джошуа и Кличко встретятся 29 апреля в Лондоне.

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